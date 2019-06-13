Renault-Nissan и Google объединились для создания беспилотников

Альянс Renault-Nissan и подразделение Google с разработки беспилотников – Waymo – планируют совместно создавать сервисы с самоходными авто.

Компании планируют изначально зайти на рынки Франции, Японии, а также Китая. На первом этапе сотрудничества они постараются соединить разработки всех сторон, чтобы использовать только свои лучшие технологии, а также создать еще ряд инноваций для самоходных авто.

По словам представителей брендов, еще слишком рано говорить о сроках, когда начнутся серьезные тесты новых беспилотников или их коммерческое применение.

Тем не менее в планах нового альянса не только разработка беспилотников, но и их внедрение на разных мировых авторынках. Кроме прочего они будут давать юридическую поддержку и консультации друг другу во время входа в Китай и другие важные для продаж площадки.

Такое партнерство возникло на фоне бешеной активности в гонке за разработкой и продажей автономных машин.

Только на прошлой неделе стартап Aurora Innovation подписал соглашение с Fiat-Chrysler, в то время как Volkswagen сообщил о прогрессе в переговорах с Ford относительно потенциальных инвестиций в его дочерние компании Ford Automotive Vehicles и Argo AI.

Партнерство с Renault и Nissan подкрепляет стремление Waymo коммерциализировать беспилотники в самых разных приложениях и обеспечивает доступ к альянсу, который в 2018 году продал более 10,7 миллионов автомобилей. Это объединение в первую очередь расширяет технологические возможности Waymo за пределы Северной Америки.