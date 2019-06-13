0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 26 0

Рост украинской экономики будет способствовать уменьшению ее теневого сектора - Данилишин

Рост украинской экономики будет способствовать уменьшению ее теневого сектора - Данилишин

Если в Украине будут обеспечены стабильные темпы экономического роста, уровень теневой экономики будет постепенно снижаться.

Об этом заявил глава Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин.

Читайте также: В Нацбанке назвали причины замедления роста экономики в 2019 году

“Каковы причины довольно высокого уровня теневой экономики в нашей стране? Коррупция, чрезмерное государственное регулирование в сфере разрешительной деятельности, высокие налоги, от которых бизнес стремится «уйти в тень», большая налоговая и пр. нагрузка на оплату труда, что подталкивает бизнес выплачивать зарплаты в конвертах… Если мы сможем обеспечить стабильные темпы экономического роста, то уровень теневой экономики в Украине будет постепенно снижаться”, – написал Данилишин.

Он напомнил, что в 2018 году в Украине зафиксирован самый низкий уровень теневой экономики за последние 11 лет – 30% от ВВП, что на 10 процентных пунктов ниже, чем в 2015 году.

“Как показывает практика уже почти 28 лет независимости Украины, экономическая динамика у нас – функция от ситуации на мировых рынках сырья и полуфабрикатов. Поэтому рецепт для обеспечения стабильных темпов роста – скорейшее увеличение производства в Украине продукции с высокой добавленной стоимостью, высокотехнологичных и инновационных товаров”, – уверен глава Совета НБУ.

Также он отметил, что наличка в теневом обороте вне банковской системы подпитывает функционирование теневой экономики.

“Поэтому меры, которые предпринимал Нацбанк по снижению разрешенной нормы расчетов наличными, сделали свой вклад в снижение уровня теневой экономики в нашей стране”, – подчеркнул Данилишин.

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:НБУ
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.