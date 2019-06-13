Рост украинской экономики будет способствовать уменьшению ее теневого сектора - Данилишин

Если в Украине будут обеспечены стабильные темпы экономического роста, уровень теневой экономики будет постепенно снижаться.

Об этом заявил глава Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин.

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“Каковы причины довольно высокого уровня теневой экономики в нашей стране? Коррупция, чрезмерное государственное регулирование в сфере разрешительной деятельности, высокие налоги, от которых бизнес стремится «уйти в тень», большая налоговая и пр. нагрузка на оплату труда, что подталкивает бизнес выплачивать зарплаты в конвертах… Если мы сможем обеспечить стабильные темпы экономического роста, то уровень теневой экономики в Украине будет постепенно снижаться”, – написал Данилишин.

Он напомнил, что в 2018 году в Украине зафиксирован самый низкий уровень теневой экономики за последние 11 лет – 30% от ВВП, что на 10 процентных пунктов ниже, чем в 2015 году.

“Как показывает практика уже почти 28 лет независимости Украины, экономическая динамика у нас – функция от ситуации на мировых рынках сырья и полуфабрикатов. Поэтому рецепт для обеспечения стабильных темпов роста – скорейшее увеличение производства в Украине продукции с высокой добавленной стоимостью, высокотехнологичных и инновационных товаров”, – уверен глава Совета НБУ.

Также он отметил, что наличка в теневом обороте вне банковской системы подпитывает функционирование теневой экономики.

“Поэтому меры, которые предпринимал Нацбанк по снижению разрешенной нормы расчетов наличными, сделали свой вклад в снижение уровня теневой экономики в нашей стране”, – подчеркнул Данилишин.