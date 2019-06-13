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Apple планирует перенести до 30% своего производства из Китая из-за торговой войны

Apple планирует перенести до 30% своего производства из Китая из-за торговой войны

Американская компания Apple планирует перенести 15-30% своих производственных мощностей из Китая в страны Юго-Восточной Азии (Вьетнам, Малайзию или Индонезию) на фоне развертывания торговой войны между США и Китаем.

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на отчет компании Nikkei, опубликованный 19 июня.

Отмечается, что решение Apple связано с растущими рисками, которые возникли из-за торговой войны между США и Китаем. В частности, в Китае разрабатывают «черный список» американских компаний, работающих в стране, против которых введут санкции. Среди этих стран фигурирует Apple и ее поставщики. Указанный «черный список» Китай хочет ввести в ответ на санкции США против компании Huawei.

Среди стран, куда Apple и ее поставщики могут перенести свои производственные мощности, рассматривают Вьетнам, Малайзию, Индонезию, Индию, а также Мексику. В то же время среди «фаворитов» Apple – перенос производственных мощностей в Индию и Вьетнам.

Решение о переносе производства из Китая в Apple примут даже в случае налаживания торговых отношений между США и Китаем, ведь компания не намерена терпеть такие высокие риски, которые она получает, работая в Китае.

Один из поставщиков Apple, компания Foxconn, уже сообщила, что может перенести свое производство из Китая в случае дальнейшего обострения торговой войны между США и Китаем.

В то же время, по подсчетам аналитиков, перенос хотя бы 15% мощностей самой компании Apple из Китая в другие страны может занять минимум 2-3 года и нанести компании значительный ущерб.

По материалам hromadske.tv
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