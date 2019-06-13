Российский Сбербанк отсудил донецкую кондитерскую фабрику АВК за долги

Хозяйственный суд Донецкой области частично удовлетворил иск российского Сбербанка по делу №905/21/17 и взыскал за долги в 56 миллионов долларов Кондитерскую фабрику АВК, расположенную в оккупированном Донецке.

Об этом со ссылкой на определение суда от 12 июня сообщает Finbalance.

Как отмечается в судебном решении, взыскание имущества состоится через торги.

Согласно судебным материалам, залоговая стоимость Донецкой кондитерской фабрики (по договору об открытии кредитной линии №04-В/09/22/ЮЛ от 15.10.2009) составляла 45,6 млн грн.

Напомним, что в рамках этого же кредитного договора в январе 2018 года Хозсуд Закарпатской области выдал приказ о взыскании за долги перед Сбербанком и кондитерской фабрики АВК на Закарпатье.

А в январе 2019 года Хозяйственный суд Киева возобновил производство о взыскании на предмет залога по иску банка к Кондитерской фабрики АВК в Луганске.

Компании АВК принадлежат три завода – в Днепре, Луганске и Донецке (контроль над двумя последними компания потеряла – ред). Общее количество сотрудников – 3,5 тыс. человек.

К 2014 году 70% доходов АВК приходилось на российский рынок, на нем группа занимала 6% рынка шоколадной продукции. После введения Россией эмбарго в том же году этот рынок был полностью потерян.