Муниципальная няня: В Минсоцполитики рассказали, кому отказывают

Заявки на получение адресной компенсации по социальной программе «Муниципальная няня» подали 1100 человек. Из них 665 уже получили соответствующую государственную компенсацию.

Об этом UBR.ua рассказали в Министерстве социальной политики Украины.

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По данным ведомства, всего по состоянию на 10 июня этого года количество охваченных услугой детей составляет 742 человека.

«Получили компенсацию услуги «муниципальная няня» в отчетном месяце – 493 человека», — отметили в Минсоцполитики.

Напомним, в конце января 2019 года Кабмин принял постановление, которым утвержден порядок возмещения стоимости услуги по уходу за ребенком «муниципальная няня».

В соответствии с ним получателю выплачивается компенсация за каждого ребенка, за которым ухаживает муниципальная няня, в размере одного прожиточного минимума на детей в возрасте до шести лет (на 1 января 2019 года размер помощи составляет 1626 грн.).

Для получения компенсации получатель должен в течение месяца после заключения договора с няней подать в органы соцзащиты по месту жительства заявление и документы/сведения в бумажной или электронной форме, в частности:

Письменное/электронное заявление на перечисление средств для компенсации услуги «муниципальная няня», с указанием счета в банке.

Получателю может быть отказано в назначении компенсации услуги «муниципальная няня» в случае: