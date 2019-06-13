0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 10 0

Муниципальная няня: В Минсоцполитики рассказали, кому отказывают

Муниципальная няня: В Минсоцполитики рассказали, кому отказывают

Заявки на получение адресной компенсации по социальной программе «Муниципальная няня» подали 1100 человек. Из них 665 уже получили соответствующую государственную компенсацию.

Об этом UBR.ua рассказали в Министерстве социальной политики Украины.

Читайте также: Стало известно, сколько семей получили пакет малыша в 2018 году

По данным ведомства, всего по состоянию на 10 июня этого года количество охваченных услугой детей составляет 742 человека.

«Получили компенсацию услуги «муниципальная няня» в отчетном месяце – 493 человека», — отметили в Минсоцполитики.

Напомним, в конце января 2019 года Кабмин принял постановление, которым утвержден порядок возмещения стоимости услуги по уходу за ребенком «муниципальная няня».

В соответствии с ним получателю выплачивается компенсация за каждого ребенка, за которым ухаживает муниципальная няня, в размере одного прожиточного минимума на детей в возрасте до шести лет (на 1 января 2019 года размер помощи составляет 1626 грн.).

Для получения компенсации получатель должен в течение месяца после заключения договора с няней подать в органы соцзащиты по месту жительства заявление и документы/сведения в бумажной или электронной форме, в частности:

  • Письменное/электронное заявление на перечисление средств для компенсации услуги «муниципальная няня», с указанием счета в банке.

Получателю может быть отказано в назначении компенсации услуги «муниципальная няня» в случае:

  • Подачи пакета документов не в полном объеме.
  • Отсутствия информации о муниципальной няне в Едином государственном реестре юрлиц, физлиц-предпринимателей и общественных формирований.
По материалам УБР
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Все, что мы знаем про:Минсоцполитики
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.