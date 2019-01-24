Стало известно, сколько семей получили "пакет малыша" в 2018 году

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В течение прошлого года более 100 тысяч украинских семей получили “пакет малыша” после рождения ребенка.
Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания правительства.
“В прошлом году мы ввели систему оказания поддержки – “пакеты малыша”. И фактически уже более 100 тысяч таких пакетов было предоставлено роженицам только в прошлом году”, – отметил глава правительства.
Также он отметил, что начала действовать компенсация налогов со стороны государства за услуги няни – по программе “муниципальная няня”.
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