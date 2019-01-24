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Стало известно, сколько семей получили "пакет малыша" в 2018 году

Стало известно, сколько семей получили "пакет малыша" в 2018 году

В течение прошлого года более 100 тысяч украинских семей получили “пакет малыша” после рождения ребенка.

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания правительства.

“В прошлом году мы ввели систему оказания поддержки – “пакеты малыша”. И фактически уже более 100 тысяч таких пакетов было предоставлено роженицам только в прошлом году”, – отметил глава правительства.

Также он отметил, что начала действовать компенсация налогов со стороны государства за услуги няни – по программе “муниципальная няня”.

Мои fiнансы:

  • Начальная стоимость “пакета малыша” составляла 5 000 грн. Однако позже она была сокращена до 3,377 гривен 80 копеек за одну коробку. Его выдают бесплатно в роддоме.
  • За услуги “муниципальной няни” государство возвращает 1626 грн. Такая услуга действует для того, чтобы родители могли одновременно работать и воспитывать ребенка.
По материалам УНН
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