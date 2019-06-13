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"Укртранснафте" нужно до пяти месяцев для освобождения от "грязной" нефти из РФ

"Укртранснафте" нужно до пяти месяцев для освобождения от "грязной" нефти из РФ

В акционерном обществе “Укртранснафта” оценивают, что для полного освобождения украинского участка нефтепровода “Дружба” от некондиционной нефти из России может потребоваться от трех до пяти месяцев.

Об этом в компании сообщили в среду, 19 июня, в ответ на запрос DW.

В “Укртранснафте” отметили, что не осуществляют перекачку некондиционной нефти в российском направлении из-за отсутствия технической возможности. Загрязненная нефть перекачивалась партиями европейским потребителям в соответствии с графиком, утвержденным всеми операторами трубопровода “Дружба”. “В настоящее время компания освободила одну нить нефтепровода “Дружба” от нефти с повышенным содержанием хлорорганических соединений, что позволило возобновить транзит по украинскому участку нефтепровода”, – отметили в пресс-службе.

Также в “Укртранснафте” объяснили порядок возмещения “Транснефтью” убытков в результате попадания загрязненной нефти. “Речь идет о возмещении дополнительных расходов, связанных с проведением нестандартных работ из-за попадания российской нефти с повышенным содержанием хлорорганики в украинскую нефтетранспортную систему”, – уточнили в пресс-службе.

В частности, это касается увеличения расходов на транспортировку, потому что работа одной веткой нефтепровода (как сейчас) более затратна, чем двумя ветками (как это было до приостановки работы нефтепровода 25 апреля). Отмечается, что все сроки, размер и условия выплат урегулированы специальным дополнительным соглашением к действующему договору на транспортировку нефти между “Укртранснафтой” и “Транснефтью”. В то же время точный размер возмещения украинская сторона сможет назвать после завершения всех нестандартных работ, связанных с попаданием “грязной” нефти.

По материалам Deutsche Welle
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