Браузер Microsoft Edge стал доступен для Windows 7 и 8

Браузер Microsoft Edge стал доступен для операционных систем Windows 7 и 8. Пока он доступен в рамках открытого бета-тестирования.
Об этом сообщается на официальном сайте Microsoft.
Интерфейс браузера частично подобен тому, который имеет Chrome. С переходом на новый популярный веб-движок Chromium браузер потерял несколько функций, например, откладывания вкладок и рисование заметок поверх страниц.
Однако вместо этого он теперь поддерживает расширения от Chrome, и загружать их можно непосредственно из магазина Google.
Поскольку функции в браузере продолжают добавляться, к моменту релиза он может еще претерпеть изменения.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Парцхаладзе рассказал, когда можно будет сносить "хрущевки"Вчера, 21:06 - 3308 9
В Киеве реализуют больше 500 проектов, улучшающих жизнь14 ч. назад - 882 7
Реконструкция Шулявского моста: АМКУ разоблачил компании из "Укрбуда" в тендерном сговоре12 ч. назад - 989 5
УЗ просит у Рады 7 млрд грн на закупку пригородных поездов9 ч. назад - 378 4
"Не мешать бизнесу": Президент озвучил важную задачу для государства на пять лет2 ч. назад - 329 3
Один из крупнейших китайских производителей смартфонов выходит на украинский рынок11 ч. назад - 9530
Как рассчитать сумму налога на заграничные посылки (инфографика)9 ч. назад - 2519 3
ПриватБанк назвал дату запуска нового Приват247 ч. назад - 1896 1
ПриватБанк проиграл компании Коломойского апелляцию на 1,5 млрд грн11 ч. назад - 1515
Потребительские настроения украинцев улучшаются второй месяц подряд (инфографика)14 ч. назад - 1446 3
Во Вьетнаме выпустили первые автомобили собственного бренда VinFast (фото)Вчера, 12:10 - 2792
Илон Маск заявил о создании автомобиля-субмарины13.06.2019, 14:10 - 1282 2
Apple представила новую версию iOS04.06.2019, 14:10 - 1897
Google научила ИИ воссоздавать видео по двум кадрам01.06.2019, 12:10 - 1563
"Богдан" презентовал новый электрокроссовер JAC (фото)30.05.2019, 10:20 - 8644 14