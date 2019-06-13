Браузер Microsoft Edge стал доступен для Windows 7 и 8

Браузер Microsoft Edge стал доступен для операционных систем Windows 7 и 8. Пока он доступен в рамках открытого бета-тестирования.

Об этом сообщается на официальном сайте Microsoft.

Интерфейс браузера частично подобен тому, который имеет Chrome. С переходом на новый популярный веб-движок Chromium браузер потерял несколько функций, например, откладывания вкладок и рисование заметок поверх страниц.

Однако вместо этого он теперь поддерживает расширения от Chrome, и загружать их можно непосредственно из магазина Google.

Поскольку функции в браузере продолжают добавляться, к моменту релиза он может еще претерпеть изменения.