В МИД сказали, какие последствия будет иметь для России игнорирование решений международных судов

Пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко считает, что России будет трудно оставить без последствий грубое игнорирование решений международных судов.

Об этом дипломат заявила в эфире программы «Нині вже» на Громадском.

«РФ – страна, которая в международно-правовом плане не является изолированной. У нее тоже есть корабли, ей тоже нужно осуществлять какую-то деятельность. И, возможно, когда-либо подавать в суд уже в качестве истца. И тут возникает вопрос: как рассматривать вопросы и поддерживать страну, которая сама не в состоянии выполнять решения международных судов?» – отметила Зеленко.

По ее мнению, не в интересах РФ сегодня демонстрировать полное пренебрежение международным правом.

«Уже слишком полна эта шкатулка международно-правовых преступлений и игнорирования решений международных инстанций, резолюции Генассамблеи ООН, международных судов. Просто однажды это может завершиться тем, что груз ответственности и этот уровень санкций возрастет до такой степени, что они уже просто будут неподъемными», – отметила пресс-секретарь МИД.