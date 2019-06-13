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В Киеве безработные находят работу еще до предоставления им соответствующего статуса - служба занятости

В Киеве безработные находят работу еще до предоставления им соответствующего статуса - служба занятости

В Киеве в январе-мае 2019 года столичной службой занятости трудоустроены 8,6 тысячи безработных, из них оперативно, до предоставления статуса безработного – 35%.

Об этом сообщили в Киевском городском центре занятости.

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Прирост количества трудоустроенных по сравнению с I полугодием прошлого года составляет около 8%. Причинами роста этого показателя являются:

  • увеличение количества вакансий (на 16%) и количества работодателей, сотрудничающих с центрами занятости (на 6%),
  • существенное изменение подходов в регистрации и ведении учета соискателей, что позволяет оперативно трудоустроить почти половину безработных.

По данным Службы занятости, с 1 января 2019 года вступил в силу новый Порядок регистрации, перерегистрации безработных и ведения учета лиц, ищущих работу, который внес ряд существенных изменений в организацию деятельности службы занятости по предоставлению услуг клиентам. Теперь соискатели, пришедшие в службу занятости, сперва встречаются с регистратором. Его задача – выяснить потребности человека, проинформировать об услугах, которые предоставляет служба занятости, в частности в онлайн-режиме.

“С целью качественного подбора подходящих вакансий и ускорения трудоустройства, регистратор предложит составить резюме, посетить мероприятия службы занятости, проведет первичное профилирование – оценку возможностей трудоустройства человека. Поскольку этот специалист владеет полной информацией об имеющихся вакансиях, то он также проводит подбор потенциальной работы. При первичном обращении соискателя в сервисные учреждения службы занятости изучаются все возможные варианты занятости, соответственно клиент получает общую картину местного рынка труда и соотносит свои пожелания с реальной ситуацией. В случае же невозможности оперативного направления на трудоустройство, регистратор назначает встречу с карьерным советником и в дальнейшем именно этот специалист занимается профессиональной переориентацией, обучением и трудоустройством человека», – пояснили в КГЦЗ.

По материалам УКРИНФОРМ
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