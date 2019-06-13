Госстат улучшил оценку роста экономики Украины (инфографика)

Государственная служба статистики улучшила оценку роста реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в I квартале 2019 года с 2,2% до 2,5%.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

По данным статистического ведомства, номинальный ВВП в I квартале 2019 года составил 807,8 млрд грн, а ВВП в расчете на одного человека – 19179 грн.