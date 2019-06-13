Volvo объединит усилия с NVIDIA в разработке ИИ-платформы для автономных грузовиков

Шведская автомобилестроительная компания AB Volvo и американский производитель чипов NVIDIA объявили о заключении соглашения о сотрудничестве с целью разработки технологии искусственного интеллекта для самоуправляемых грузовиков.

Соглашение между Volvo и NVIDIA — это долгосрочное партнёрство, рассчитанное на несколько лет. Совместная работа начнётся сразу же после того, как сотрудники компаний будут размещены в общих офисах в Гётеборге (Швеция) и Санта-Кларе (Калифорния).

Volvo заявила, что партнёрство будет сосредоточено на разработке гибкой, масштабируемой автономной системы вождения, которую планируется использовать в первую очередь в коммерческих пилотных проектах, прежде чем её начнут применять в транспортных средствах Volvo Group для коммерческих перевозок.