Volvo объединит усилия с NVIDIA в разработке ИИ-платформы для автономных грузовиков

Шведская автомобилестроительная компания AB Volvo и американский производитель чипов NVIDIA объявили о заключении соглашения о сотрудничестве с целью разработки технологии искусственного интеллекта для самоуправляемых грузовиков.
Соглашение между Volvo и NVIDIA — это долгосрочное партнёрство, рассчитанное на несколько лет. Совместная работа начнётся сразу же после того, как сотрудники компаний будут размещены в общих офисах в Гётеборге (Швеция) и Санта-Кларе (Калифорния).
Volvo заявила, что партнёрство будет сосредоточено на разработке гибкой, масштабируемой автономной системы вождения, которую планируется использовать в первую очередь в коммерческих пилотных проектах, прежде чем её начнут применять в транспортных средствах Volvo Group для коммерческих перевозок.
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