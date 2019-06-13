Samsung проектирует смартфон с дисплеем на тыльной панели (фото)

На сайтах Управления США по патентам и торговым маркам (USPTO) и Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO), по сообщению ресурса LetsGoDigital, обнародована документация с описанием смартфона Samsung с новым дизайном.

Речь идёт об аппарате с двумя дисплеями. Во фронтальной части расположится экран с узкими боковыми рамками. Для этой панели не предусмотрено наличие выреза или отверстия для фронтальной камеры. Соотношение сторон, по всей видимости, составит 18,5:9.

В тыльной части корпуса будет установлен дополнительный экран с соотношением сторон 4:3. На этот дисплей может выводиться различная полезная информация. Кроме того, экран можно будет использовать в качестве видоискателя при съёмке автопортретов на основную камеру.

У смартфона нет видимого дактилоскопического сканера. Вероятно, соответствующий датчик будет интегрирован непосредственно в область фронтального дисплея.

Иллюстрации говорят об отсутствии стандартного 3,5-миллиметрового гнезда для наушников и о наличии симметричного порта USB Type-C.

О том, когда смартфон Samsung с описанным дизайном может дебютировать на коммерческом рынке, ничего не сообщается.