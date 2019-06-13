Samsung проектирует смартфон с дисплеем на тыльной панели (фото)

На сайтах Управления США по патентам и торговым маркам (USPTO) и Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO), по сообщению ресурса LetsGoDigital, обнародована документация с описанием смартфона Samsung с новым дизайном.
Речь идёт об аппарате с двумя дисплеями. Во фронтальной части расположится экран с узкими боковыми рамками. Для этой панели не предусмотрено наличие выреза или отверстия для фронтальной камеры. Соотношение сторон, по всей видимости, составит 18,5:9.
В тыльной части корпуса будет установлен дополнительный экран с соотношением сторон 4:3. На этот дисплей может выводиться различная полезная информация. Кроме того, экран можно будет использовать в качестве видоискателя при съёмке автопортретов на основную камеру.
У смартфона нет видимого дактилоскопического сканера. Вероятно, соответствующий датчик будет интегрирован непосредственно в область фронтального дисплея.
Иллюстрации говорят об отсутствии стандартного 3,5-миллиметрового гнезда для наушников и о наличии симметричного порта USB Type-C.
О том, когда смартфон Samsung с описанным дизайном может дебютировать на коммерческом рынке, ничего не сообщается.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Герус заявил о «фактической ликвидации» формулы Роттердам+ (инфографика)Вчера, 12:01 - 1878 5
В России обанкротились 3 тысячи компанийВчера, 17:44 - 1129 4
Людей уже не пугают колебания гривны - СологубВчера, 14:03 - 3902 3
Парцхаладзе рассказал, когда можно будет сносить "хрущевки"Вчера, 21:06 - 752 2
Porsche показала новый Cayman GT4 и Boxster Spyder (фото)Позавчера, 23:07 - 798 2
Tesla распродает подержанные авто с двухлетней гарантиейВчера, 09:30 - 5229 2
Людей уже не пугают колебания гривны - СологубВчера, 14:03 - 3902 3
Либерализация от НБУ: отменена обязательная продажа валютной выручки бизнесом (инфографика)Вчера, 10:01 - 2340 1
Польша готова соединить свой газопровод с украинскимВчера, 15:42 - 2127 1
Прибыльные гривневые вкладыВчера, 13:10 - 1944 2
Во Вьетнаме выпустили первые автомобили собственного бренда VinFast (фото)Вчера, 12:10 - 1142
Илон Маск заявил о создании автомобиля-субмарины13.06.2019, 14:10 - 1156 2
Apple представила новую версию iOS04.06.2019, 14:10 - 1825
Google научила ИИ воссоздавать видео по двум кадрам01.06.2019, 12:10 - 1510
"Богдан" презентовал новый электрокроссовер JAC (фото)30.05.2019, 10:20 - 8410 14