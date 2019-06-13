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Wizz Air приобретет 20 самолетов Airbus до 2026 года

Wizz Air приобретет 20 самолетов Airbus до 2026 года

Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air приобретет 20 новых самолетов Airbus A321XLR, которые поставит до 2026 года, увеличив собственный авиапарк до 276 самолетов.

Об этом сообщает пресс-служба компании в Facebook.

«A321XLR является наиболее экономически эффективным самолетом такого типа и, учитывая его способность осуществлять перелеты повышенной дальности, открывает для Wizz Air значительные возможности для дальнейшего расширения маршрутной сети авиакомпании и сообщения тех направлений, которые сейчас недоступны», – сказал Джозеф Варади (József Váradi), Генеральный директор Wizz Air.

По его словам, сегодня компания выполняет отдельное количество 5-6 часовых рейсов, а с самолетами серии XLR будет возможность предложить отличные стоимость и сервис на 7-8 часовых перелетах

«Экономические характеристики самолетов Airbus A321XLR расширят наши конкурентные преимущества для стимулирования спроса на авиаперевозки в Центральной и Восточной Европе и за ее пределами, а также будут способствовать уменьшению воздействия на окружающую среду. Самолеты A320neo являются чрезвычайно эффективными – они позволяют улучшать работу Wizz Air в рамках бизнес-модели «лоу-кост» и способствуют бесспорном лидерству по расходам», – резюмировали в компании.

По материалам Finance.UA
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