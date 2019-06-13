Uber Shuttle запустил рейс с Соломенки в центр (инфографика)

Сервис вызова минибуса Uber Shuttle добавил возможность заказать поездку с Соломенского района до Бессарабской площади.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
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В ближайшее время сервис также запустит следующие маршруты:
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