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Uber Shuttle запустил рейс с Соломенки в центр (инфографика)

Uber Shuttle запустил рейс с Соломенки в центр (инфографика)

Сервис вызова минибуса Uber Shuttle добавил возможность заказать поездку с Соломенского района до Бессарабской площади.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Время отправления:

  • Транспорт курсирует с 7:00 до 21:00 каждые 15 минут.

Стоимость проезда

  • 15 грн за поездки от 0 до 8 км,
  • 20 грн за поездки от 8 до 12 км,
  • 25 грн за поездки от 12 до 16 км,
  • 30 грн за поездки более 16 км.

В ближайшее время сервис также запустит следующие маршруты:

  • L2A / L2B Троещина – Дарница (ул. Владимира Маяковского, 97/15 – ст. м. Харьковская),
  • L3A / L3B Позняки – Льва Толстого (ул. Ревуцкого, 19/1 – Большая Васильковская, 28),
  • L4A / L4B Троещина – Подол (ул. Владимира Маяковского, 97/15 – Контрактовая площадь, 1).

Справка Finance.ua:

  • Компания Uber запустила сервис вызова микроавтобусов Shuttle 14 мая.
  • Киев стал первым городом в Европе и третьим в мире – после Каира и Монтеррея, – где запустили сервис Shuttle.
По материалам Finance.UA
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