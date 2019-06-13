В Киеве реализуют больше 500 проектов, улучшающих жизнь

В результате четвертого в текущем году голосования за проекты Общественного бюджета победителями стали 554 проекта на общую сумму около 160 миллионов гривен.
Об этом сообщает на своей Facebook-странице народный депутат, советник мэра Киева по вопросам благоустройства Дмитрий Белоцерковец.
Всего было подано 2119 инициатив – это почти вдвое больше прошлогодних показателей. К голосованию присоединилось около 192 тысяч человек, отметил Белоцерковец.
Наибольшее количество проектов-победителей представлено в категориях: образование (294), коммунальное хозяйство и энергосбережение (53), спорт (48), культура и туризм (38).
Среди районов, проекты по совершенствованию которых победили в голосовании, лидерами являются Дарницкий, Днепровский и Оболонский. Кроме того, среди победителей – 82 общегородских проекты, рассказал нардеп.
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