В Киеве реализуют больше 500 проектов, улучшающих жизнь

В результате четвертого в текущем году голосования за проекты Общественного бюджета победителями стали 554 проекта на общую сумму около 160 миллионов гривен.

Об этом сообщает на своей Facebook-странице народный депутат, советник мэра Киева по вопросам благоустройства Дмитрий Белоцерковец.

Всего было подано 2119 инициатив – это почти вдвое больше прошлогодних показателей. К голосованию присоединилось около 192 тысяч человек, отметил Белоцерковец.

Наибольшее количество проектов-победителей представлено ​​в категориях: образование (294), коммунальное хозяйство и энергосбережение (53), спорт (48), культура и туризм (38).

Среди районов, проекты по совершенствованию которых победили в голосовании, лидерами являются Дарницкий, Днепровский и Оболонский. Кроме того, среди победителей – 82 общегородских проекты, рассказал нардеп.