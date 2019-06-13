НБУ решил ликвидировать банк Хрещатик

Национальный банк Украины принял решение отозвать банковскую лицензию и ликвидировать банк “Хрещатик”.

Об этом сообщается на сайте Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

“Согласно решению исполнительной дирекции Фонда гарантирования вкладов физических лиц №1503 от 13 июня 2019 года, продолжена процедура вывода публичного акционерного общества “Коммерческий банк “Хрещатик” с рынка путем продления в нем временной администрации сроком на пять дней с 14 июня 2019 года”, – говорится в сообщении.

Сроки ликвидации банка заканчиваются 6 июня 2020. “Национальный банк Украины по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц принял решение от 18 июня 2019 №415-рш об отзыве банковской лицензии и ликвидации ПАО” КБ “Хрещатик”, – говорится в сообщении.

Справка Finance.ua: