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НБУ решил ликвидировать банк Хрещатик

НБУ решил ликвидировать банк Хрещатик

Национальный банк Украины принял решение отозвать банковскую лицензию и ликвидировать банк “Хрещатик”.

Об этом сообщается на сайте Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

“Согласно решению исполнительной дирекции Фонда гарантирования вкладов физических лиц №1503 от 13 июня 2019 года, продолжена процедура вывода публичного акционерного общества “Коммерческий банк “Хрещатик” с рынка путем продления в нем временной администрации сроком на пять дней с 14 июня 2019 года”, – говорится в сообщении.

Сроки ликвидации банка заканчиваются 6 июня 2020. “Национальный банк Украины по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц принял решение от 18 июня 2019 №415-рш об отзыве банковской лицензии и ликвидации ПАО” КБ “Хрещатик”, – говорится в сообщении.

Справка Finance.ua:

  • Банк Хрещатик отнесен к категории неплатежеспособных 5 апреля 2016.
  • Второго июня 2016 по предложению Фонда гарантирования вкладов регулятор принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации этого банка.
По материалам Корреспондент.net
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