НБУ решил ликвидировать банк Хрещатик

Национальный банк Украины принял решение отозвать банковскую лицензию и ликвидировать банк “Хрещатик”.
Об этом сообщается на сайте Фонда гарантирования вкладов физических лиц.
“Согласно решению исполнительной дирекции Фонда гарантирования вкладов физических лиц №1503 от 13 июня 2019 года, продолжена процедура вывода публичного акционерного общества “Коммерческий банк “Хрещатик” с рынка путем продления в нем временной администрации сроком на пять дней с 14 июня 2019 года”, – говорится в сообщении.
Сроки ликвидации банка заканчиваются 6 июня 2020. “Национальный банк Украины по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц принял решение от 18 июня 2019 №415-рш об отзыве банковской лицензии и ликвидации ПАО” КБ “Хрещатик”, – говорится в сообщении.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Газпром рассказал, на каких условиях готов проводить переговоры с НафтогазомВчера, 20:00 - 1771 7
В Европе появился новый лоукост перевозчик - BlaBlaBusВчера, 15:15 - 2335 4
Герус заявил о «фактической ликвидации» формулы Роттердам+ (инфографика)4 ч. назад - 1125 3
Суд освободил часть предпринимателей от уплаты ЕСВВчера, 15:44 - 3288 3
Прибыльные гривневые вклады3 ч. назад - 554 2
Суд освободил часть предпринимателей от уплаты ЕСВВчера, 15:44 - 3288 3
Tesla распродает подержанные авто с двухлетней гарантией6 ч. назад - 3129 1
В Европе появился новый лоукост перевозчик - BlaBlaBusВчера, 15:15 - 2335 4
Либерализация от НБУ: отменена обязательная продажа валютной выручки бизнесом (инфографика)6 ч. назад - 1866
Газпром рассказал, на каких условиях готов проводить переговоры с НафтогазомВчера, 20:00 - 1771 7
Во Вьетнаме выпустили первые автомобили собственного бренда VinFast (фото)4 ч. назад - 307
Илон Маск заявил о создании автомобиля-субмарины13.06.2019, 14:10 - 1098 2
Apple представила новую версию iOS04.06.2019, 14:10 - 1794
Google научила ИИ воссоздавать видео по двум кадрам01.06.2019, 12:10 - 1492
"Богдан" презентовал новый электрокроссовер JAC (фото)30.05.2019, 10:20 - 8304 14