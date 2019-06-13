Правительство выделило 200 млн грн на реконструкцию взлетной полосы аэропорта "Днепр"

Правительство приняло решение о выделении 200 млн грн на реконструкцию взлетно-посадочной полосы аэропорта “Днепр”.

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания правительства.

“Мы сегодня принимаем решение по представлению министра инфраструктуры Владимира Омеляна о направлении 200 млн грн на начало проектных работ и будем прилагать усилия для реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта “Днепр” в городе”, – отметил премьер.

Члены правительства поддержали это предложение в ходе заседания.