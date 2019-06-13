Новый ИИ-алгоритм MIT позволит роботам «ощущать» объекты по внешнему виду

Исследователи Лаборатории компьютерных наук и искусственного интеллекта MIT (CSAIL) разработали ИИ, способный «ощущать предметы, наблюдая за ними, и наоборот».
Искусственный интеллект способен моделировать, как бы он ощущал прикосновение к объекту, просто наблюдая за ним. А также создавать визуальный образ объекта, коснувшись к нему.
По словам аспиранта CSAIL Юнчжу Ли, такая модель поможет роботам лучше обрабатывать объекты реального мира. Она может предугадывать взаимодействие с окружающим пространством исключительно по тактильным ощущениям.
Исследователи использовали роботизированную руку KUKA со специальным тактильным сенсором GelSight для обучения модели. Рука потрогала 20 домашних предметов по 12 тыс. раз и записала визуальные и тактильные данные. В итоге получилось около 3 млн визуально-тактильных записей, база данных получила название VisGel.
По словам сотрудника Калифорнийского университета в Беркли Эндрю Оуэнса, это исследование придет в помощь роботам для определения, насколько крепко нужно сжимать объект.
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