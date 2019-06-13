0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 51 0

В прошлом году украинские предприятия заработали на 57,5% больше - Госстат

В прошлом году украинские предприятия заработали на 57,5% больше - Госстат

За 2018 год украинские предприятия заработали на 57,5% больше, чем в позапрошлом году.

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

Согласно предварительным данным Госстата, финансовый результат украинских предприятий за 2018 год достиг 373,26 млрд грн, что на 57,5% больше, чем за 2017 год. Прибыль в прошлом году получили 74,3% украинских предприятий (она составила 668,75 млрд грн), убыток – 25,7% (его размер составил 295,49 млрд грн).

Финансовый результат крупных предприятий за 2018 год составил 175 млрд грн (на 11,6% больше, чем за 2017 год), средних предприятий – 151,48 млрд грн (на 66,9% больше), малых – 46,7 млрд грн (в позапрошлом году финрезультат малых предприятий был отрицательным).

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Все, что мы знаем про:Госстат
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.