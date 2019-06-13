В прошлом году украинские предприятия заработали на 57,5% больше - Госстат

За 2018 год украинские предприятия заработали на 57,5% больше, чем в позапрошлом году.
Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.
Согласно предварительным данным Госстата, финансовый результат украинских предприятий за 2018 год достиг 373,26 млрд грн, что на 57,5% больше, чем за 2017 год. Прибыль в прошлом году получили 74,3% украинских предприятий (она составила 668,75 млрд грн), убыток – 25,7% (его размер составил 295,49 млрд грн).
Финансовый результат крупных предприятий за 2018 год составил 175 млрд грн (на 11,6% больше, чем за 2017 год), средних предприятий – 151,48 млрд грн (на 66,9% больше), малых – 46,7 млрд грн (в позапрошлом году финрезультат малых предприятий был отрицательным).
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