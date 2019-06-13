По информации на 12:25, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (36,507 млн и 37,125 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (46 и 32), Максимальный курс продажи доллара 26,47 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 26,35-26,36 гривен за доллар.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

На текущее время в Сервисе присутствует 68 активных заявок по доллару на сумму более 73,632 млн грн, которые распределились следующим образом:

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



ПРОДАВЦОВ

– 7 лучших заявок “Куплю”:26,4100 – 55526,3500 – 10 00026,3300 – 120 00026,3300 – 40 00026,3200 – 177 77726,3200 – 120 00026,3200 – 55 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

26,3200 – 8 000

26,3200 – 7 000

26,3200 – 5 000

26,3300 – 10 000

26,3300 – 10 000

26,3300 – 10 000

26,3400 – 20 000

Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 26,3639 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 26,3125 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.