Dragon Capital планирует приобрести 100% акций страхового гиганта AIG

Компания DRGN Limited (Кипр), связанная с компанией Dragon Capital, заявила о намерении приобрести 8877 простых именных акций (100% – ред.) ЧАО “АИГ Украина Страховая компания” (Киев).
Об этом сообщает НКЦБФР.
Читайте также: Dragon Capital прогнозирует снижение учетной ставки
Как отмечается в сообщении, ранее у DRGN Limited и аффилированных с ней лиц не было акций “АИГ Украина Страховая компания”.
В компании Dragon Capital не прокомментировали возможное приобретение.
DRGN Limited принадлежит 6,9192% акций СК “Универсальная” (Киев). DRGN Limited, зарегистрирована на Кипре по тому же адресу, что и Dragon Capital Investments.
Ранее “АИГ Украина Страховая компания” сообщила, что решение о прекращении деятельности и аннулировании лицензий является частью глобальной стратегии AIG.
“Опыт деятельности AIG в Украине был исключительно позитивным”, – говорилось в решении собрания акционеров “АИГ Украина Страховая компания” от 30 мая 2019 года, обнародованном в газете “Урядовый курьер”.
Согласно ему, акционеры приняли решение о прекращении предоставления финансовых услуг и обращении в Нацкомиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, с заявлением об аннулировании ее лицензий и исключении информации о финансовом учреждении из Реестра финансовых учреждений страны.
Нацкомфинуслуг распоряжением от 6 июня 2019 года приняла решение об аннулировании восьми лицензий на добровольные виды страхования, выданные “АИГ” по заявлению компании. Однако решение вступает в силу через месяц после его принятия.
По итогам 2018 года “АИГ “ сократила активы на 34,2% по сравнению с 2017 годом – до 84,058 млн грн. Год страховщик завершил с чистой прибылью 1,554 млн грн (в 4,9 раза меньше). Собственный капитал снизился на 6,4% – до 80,218 млн грн, уставный остался без изменений – 23,461 млн грн.
Суммарная дебиторская задолженность страховщика уменьшилась в 5,3 раза – до 3,472 млн грн.
Денежные средства и их эквиваленты возросли на 7,8% – до 80,244 млн грн.
Текущие обязательства сократились на 36,6% – до 3,840 млн грн.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Газпром рассказал, на каких условиях готов проводить переговоры с НафтогазомВчера, 20:00 - 1638 7
ФГВФЛ дал советы, как накопить на отпускВчера, 08:08 - 1924 7
Процентные ставки по кредитам в ломбардах превысили 200% годовых - регуляторВчера, 13:13 - 1930 5
Герус заявил о «фактической ликвидации» формулы Роттердам+ (инфографика)2 ч. назад - 843 3
Суд освободил часть предпринимателей от уплаты ЕСВВчера, 15:44 - 3075 3
Суд освободил часть предпринимателей от уплаты ЕСВВчера, 15:44 - 3075 3
Tesla распродает подержанные авто с двухлетней гарантией5 ч. назад - 2629 1
В Европе появился новый лоукост перевозчик - BlaBlaBusВчера, 15:15 - 2191 3
Либерализация от НБУ: отменена обязательная продажа валютной выручки бизнесом (инфографика)4 ч. назад - 1687
Газпром рассказал, на каких условиях готов проводить переговоры с НафтогазомВчера, 20:00 - 1638 7
Во Вьетнаме выпустили первые автомобили собственного бренда VinFast (фото)2 ч. назад - 222
Илон Маск заявил о создании автомобиля-субмарины13.06.2019, 14:10 - 1087 2
Apple представила новую версию iOS04.06.2019, 14:10 - 1787
Google научила ИИ воссоздавать видео по двум кадрам01.06.2019, 12:10 - 1486
"Богдан" презентовал новый электрокроссовер JAC (фото)30.05.2019, 10:20 - 8285 14