Dragon Capital прогнозирует снижение учетной ставки

До конца года Национальный банк Украины может снизить учетную ставку до 15,5%.
Об этом сообщил основатель инвестиционной компании Dragon Capital Томаш Фиала на конференции, посвященной рынку коммерческой недвижимости в комментарии НВ Бизнес.
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«Это может произойти в том случае, если инфляция на конец года составит 8%», — сказал он.
Фиала отметил, что в мае уровень инфляции превысил прогноз НБУ и составил 9,6% в годовом выражении. Это связано с ростом цен на овощи и мясо.
«К концу 2020 года учетная ставка может быть снижена до 11,5% при инфляции 6,3%», — сообщил Фиала.
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