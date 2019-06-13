Dragon Capital прогнозирует снижение учетной ставки

До конца года Национальный банк Украины может снизить учетную ставку до 15,5%.

Об этом сообщил основатель инвестиционной компании Dragon Capital Томаш Фиала на конференции, посвященной рынку коммерческой недвижимости в комментарии НВ Бизнес.

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«Это может произойти в том случае, если инфляция на конец года составит 8%», — сказал он.

Фиала отметил, что в мае уровень инфляции превысил прогноз НБУ и составил 9,6% в годовом выражении. Это связано с ростом цен на овощи и мясо.

«К концу 2020 года учетная ставка может быть снижена до 11,5% при инфляции 6,3%», — сообщил Фиала.

Справка Finance.ua: