0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 144 0

Dragon Capital прогнозирует снижение учетной ставки

Dragon Capital прогнозирует снижение учетной ставки

До конца года Национальный банк Украины может снизить учетную ставку до 15,5%.

Об этом сообщил основатель инвестиционной компании Dragon Capital Томаш Фиала на конференции, посвященной рынку коммерческой недвижимости в комментарии НВ Бизнес.

Читайте также: Данилишин раскритиковал сохранение учетной ставки

«Это может произойти в том случае, если инфляция на конец года составит 8%», — сказал он.

Фиала отметил, что в мае уровень инфляции превысил прогноз НБУ и составил 9,6% в годовом выражении. Это связано с ростом цен на овощи и мясо.

«К концу 2020 года учетная ставка может быть снижена до 11,5% при инфляции 6,3%», — сообщил Фиала.

Справка Finance.ua:

  • В начале июня правление НБУ сохранил учетную ставку на уровне 17,5% годовых из-за усиления инфляционных рисков.
По материалам НВ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.