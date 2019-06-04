Данилишин раскритиковал сохранение учетной ставки

Председатель Совета Национального банка Богдан Данилишин считает значение учетной ставки 17,5% слишком высоким в условиях, когда влияние монетарных факторов снижается, а в летние месяцы можно ожидать дефляции.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
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Данилишин подверг критике заявление правления НБУ по итогам заседания 5 июня, которое “говорит о том, что пока что правление НБУ проводит довольно жесткую монетарную политику и ее смягчение переносится”.
“Недостаточно убедительно выглядят утверждения, что внутренний спрос продолжал стремительно расширяться, и распространение в информационном пространстве спекуляций на тему внешнего государственного долга”, – считает он.
Данилишин напомнил, что Совет НБУ не участвует в установлении учетной ставки, что, по его данным, расходится с практикой ряда центробанков мира.
Председатель Совета НБУ также считает, что начинать повышать ставку следовало в июле 2017 года, а не в октябре 2017 года, а начинать снижать можно было осенью 2018 года, а не весной 2019 года.
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