В Нацбанке назвали причины замедления роста экономики в 2019 году

Замедление роста экономики в 2019 году объясняется несколько меньшим урожаем по сравнению с прошлым годом, изменением ожиданий бизнеса, связанных с политическим циклом и замедлением мировой экономики.

Об этом в интервью DW заявил заместитель главы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб.

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“Есть несколько причин, которые мы видим, почему в этом году экономика замедляется. В прошлом году у нас был почти рекордный урожай – почти 70 млн тонн. В этом году мы ожидаем пока немного меньший урожай. Это один фактор. Второй – то, что мы видим по ожиданиям бизнеса, связанным с политическим циклом. Третий момент – мировая экономика замедляется”, – сказал Сологуб.

Он отметил, что на Украину как на открытую экономику сильно влияет ситуация на внешних рынках. Четвертый фактор, который, по словам заместителя главы НБУ, повлиял на темпы роста металлургической, горнодобывающей отраслей, – ситуация, которая в конце прошлого года и в начале 2019 сложилась в Азовском море. Также на темпы роста экономики влияет монетарная политика Национального банка, которая является достаточно жесткой, чтобы снизить инфляцию.