В Украине за год открыли почти 100 новых финансовых компаний

По итогам первого квартала 2019 года, в госреестре финансовых учреждений насчитывалось 960 финансовых компаний (на 31 марта 2018 года таких было — 847).
По данным Нацкомфинуслуг объем активов финансовых компаний по итогам первого квартала 2019 года составил 141,6 млрд грн, что на 38,3% больше, чем в аналогичный период прошлого года. При этом собственный капитал финкомпаний увеличился на 3,7% до 25,5 млрд грн.
Стоимость действующих договоров финансового лизинга выросла на 5,3% до 25,8 млрд грн.
Объем предоставленных услуг по факторингу за I квартал 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 95,2% до 10 млрд грн, а объем предоставленных средств взаймы (в том числе на условиях финансового кредита) — на 18,2% до 14,1 млрд грн.
Объем вкладов в ФФС (фондов финансирования строительства) в первом квартале 2019 года составил 42,5 млрд грн, что на 21,7% больше по сравнению с аналогичной датой прошлого года.
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