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Во Вьетнаме выпустили первые автомобили собственного бренда VinFast (фото)

Во Вьетнаме выпустили первые автомобили собственного бренда VinFast (фото)

Во Вьетнаме выпустили первые автомобили собственного бренда VinFast.

Первым серийным автомобилем марки стал хэтчбек Fadil. Машина построена на шасси Opel Karl Rocks. Транспортное средство оснастили 1,4-литровым четырехцилиндровым двигателем с мощностью 98 л. с. 10 тысяч машин вьетнамцы раскупили еще в период предпродажи.

Между тем, представители VinFast говорят, что в стране с недоверием относятся к новым брендам и отдают предпочтение зарубежным компаниям.

За первый год в VinFast планируют выпустить 250 тыс. автомобилей.

В 2020 году компания готовится отправлять автомобили на экспорт. К 2025-му организация планирует производить полмиллиона машин в год. В VinFast хотят побороться за клиентов с Toyota, Ford и Honda.

Покорять мировой рынок VinFast готовятся не только с хэтчбеком. У компании уже есть концепты седана Lux A2.0 и внедорожника Lux SA2.0, которые построены на рамах от BMW.

Дизайн автомобилей разрабатывала итальянская студия Pininfarina.

Нынешний исполнительный директор компании – бывший вице-президент General Motors Джим Делука.

В VinFast говорят, что сейчас сосредоточат продажи на прилегающих рынках в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Экспорт в Европу и США будет потом, – сообщили на autonews.com.

В настоящее время стоимость Fadil составляет примерно $17 тысяч.

По материалам Газета по-Украински
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