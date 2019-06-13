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В Запорожье планируют взять в кредит 600миллионов на развитие аэропорта и ремонт дорог

В Запорожье планируют взять в кредит 600миллионов на развитие аэропорта и ремонт дорог

Запорожский городской совет намерен заключить кредитные договоры с двумя банками и заимствовать в бюджет города 600 млн гривен на развитие инфраструктурных проектов.

Проект «Об осуществлении местного заимствования в бюджет города» опубликован на сайте горсовета.

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“Проект решения городского совета подготовлен с целью обеспечения покрытия дефицита бюджета города и финансирования расходов бюджета развития в текущем году. Проект решения предусматривает осуществление внутреннего заимствования в бюджет города на сумму 600,0 млн грн в форме заключения кредитных договоров”, – говорится в пояснительной записке к проекту решения.

Город планирует заключить кредитные договоры с ОАО АБ “Укргазбанк” и ОАО “Государственный сберегательный банк Украины”.

Деньги взаймы берут на 5 лет с возможностью досрочного погашения по процентной ставке, не превышающей 19,5% годовых. Также, предполагается ежемесячная комиссия за обслуживание кредита – не более 0,08% от размера лимита кредитования и разовая комиссия за предоставление кредитных средств – не более 1,1% от суммы кредита. Погашение основной суммы долга предлагается осуществлять ежемесячно в сроки и согласно условиям, установленным кредитным договором с учетом льготного периода – 12 месяцев, уплату процентов – ежемесячными платежами.

Имущественное или иное обеспечение исполнения обязательств по заимствованиям, указанным в этом решении, не предоставляется. Решение вступает в силу после согласования объема и условий осуществления заимствования Министерством финансов Украины.

По материалам УКРИНФОРМ
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