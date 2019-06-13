ЕС выделил Украине 30 млн евро на налоговые и таможенные реформы

Европейский Союз выделил Украине 29,5 млн евро на проведение налоговых и таможенных реформ.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
“Компоненты программы по управлению государственными финансами в Украине (EU4PFM), реализация которой начинается сегодня, направлены на поддержку налоговых и таможенных реформ, а также на развитие потенциала по управлению государственными финансами, в частности, в области IT и HR”, – говорится в сообщении ведомства.
В министерстве уточнили, что общий бюджет программы составляет 55 млн евро, ее завершение запланировано на 2022 год.
В рамках программы ЕС поможет Украине реализовать юридические и процедурные изменения в таможенной сфере, а также окажет помощь в создании Государственной налоговой службы.
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