ЕС выделил Украине 30 млн евро на налоговые и таможенные реформы

Европейский Союз выделил Украине 29,5 млн евро на проведение налоговых и таможенных реформ.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

“Компоненты программы по управлению государственными финансами в Украине (EU4PFM), реализация которой начинается сегодня, направлены на поддержку налоговых и таможенных реформ, а также на развитие потенциала по управлению государственными финансами, в частности, в области IT и HR”, – говорится в сообщении ведомства.

В министерстве уточнили, что общий бюджет программы составляет 55 млн евро, ее завершение запланировано на 2022 год.

В рамках программы ЕС поможет Украине реализовать юридические и процедурные изменения в таможенной сфере, а также окажет помощь в создании Государственной налоговой службы.