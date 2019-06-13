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В Киеве ликвидирован конвертцентр с оборотом 300 млн грн

В Киеве ликвидирован конвертцентр с оборотом 300 млн грн

Сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ прекратили в Киеве деятельность межрегионального конвертационного центра с общим оборотом в 300 млн грн.

Как сообщает пресс-служба СБУ, организаторы через фиктивные бестоварные операции выводили в «тень» средства ряда субъектов хозяйствования, в том числе с государственной долей, из разных регионов Украины. Конвертационный центр также «помогал» клиентам минимизировать налоговые платежи в бюджет.

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Во время обысков офисных помещениях конверта, по местам жительства и в автомобилях фигурантов дела правоохранители обнаружили печати ряда фиктивных предприятий, средства связи, банковские карты и документацию, которая доказывает проведения финансовых сделок.

По предварительному анализу изъятой документации, за время своей противоправной деятельности конвертцентр успел «вывести в тень» около 300 млн грн.

Сейчас на счета более ста юридических и физических лиц, а также на имущество, которое использовалось в противоправной деятельности, наложен арест. Деятельность конвертцентра прекращена. Продолжается досудебное расследование.

По материалам Финансовый клуб
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