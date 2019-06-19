Airbus испытала самолет с гибким крылом

В старых черно-белых хрониках можно увидеть разные экспериментальные летательные аппараты прошлого — в том числе, орнитоптер — аэроплан, который машет крыльями, как птица и разбивается во время испытательного полета. Однако, идея подсмотреть решения технологических задач у природы все еще кажется авиаконструкторам плодотворной, рассказывает New Atlas.

Инженеры Airbus вдохновились грациозно парящими в небе альбатросами. Благодаря особому устройству костей эти птицы способны покрывать тысячи километров, едва шевеля крыльями. Полуавтоматические шарниры выполняют схожую функцию — они замыкаются в определенном положении и размыкаются, когда воздушная обстановка меняется. Прототип — уменьшенная копия Airbus A31 из углеродных композитов и стеклопластика. Его разработали в Филтоне, Англия, на родине знаменитых сверхзвуковых «Конкордов».

Гибкая секция крыла увеличивает его длину на треть и автоматически реагирует на турбулентность, снижая нагрузку с крыла и фюзеляжа. Это значит, что крепление крыла к корпусу можно будет изготавливать из менее прочных и тяжелых материалов. Возможность реагировать на порывы ветра позволит делать более легкие и длинные крылья, а значит — повысить эффективность использования топлива у самолетов.