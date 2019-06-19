До конца года деньги останутся дорогими — директор Concorde Capital

Ставка, по которой инвесторы могут привлечь финансирование, до конца года составит 20−25% в гривне. Об этом на инвестиционном форуме в ходе панели, организованной НВ, заявил генеральный директор инвестиционный компании Concorde Capital Игорь Мазепа.

«Украине придется рассчитывать на свои силы», — уточнил Мазепа.

По его словам, за последние три-пять лет многие иностранные компании уходят из Украины. Вместе с ними уходит и доступное в иностранных банках финансирование, уточнил Мазепа.

Эксперт добавил, что местный бизнес приспосабливается. Например, предприниматели одалживают деньги друг у друга. Но в этом случае стоимость ресурсов может быть дороже – 20−25% годовых в гривне.

Ранее основатель инвестиционной компании Dragon Capital Томаш Фиала спрогнозировал, что до конца года Национальный банк Украины может снизить учетную ставку до 15,5%.