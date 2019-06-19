Стало известно, сколько некачественного бензина предлагают покупателям

Некоторые украинские автомобилисты этим летом поедут на отдых, и поэтому им нужно быть готовыми к разным неожиданностям. Например, следует запастись бензином, так как на АЗС окуппированного полуострова оборот фальсифицированного бензина сейчас составляет не менее 20%.

Что же касается оборота фальсифицированного дизельного топлива на Крымском полуострове, то он достигает 47%. Соответствующие данные приведены Росстандартом, который проверил в последнее время девятнадцать крымских автозаправок.

При этом российские власти отмечают, что за последний год в Крыму стало гораздо меньше некачественного топлива. Так, в 2018 году некачественным было 70% ДТ на крымских АЗС, а некачественного бензина – 45.

В любом случае, украинским автомобилистам, которые нынешним летом по каким-то причинам поедут в оккупированный Крым, следует внимательно подходить к вопросу топлива. Возможно, не лишним будет запастись канистрами с бензином на украинских заправках, хотя, конечно, и у нас есть проблема некачественного топлива.