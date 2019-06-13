Международные резервы НБУ в этом году сократились на $1,4 миллиарда из-за внешних выплат

За пять месяцев 2019 года объемы международных резервов Национального банка Украины снизились на 1,4 млрд долл. из-за высоких выплат по внешним обязательствам.

Об этом говорится в обнародованном Национальным банком Украины Отчете о финансовой стабильности за июнь 2019 года.

“Украина проходит период пиковых выплат по внешнему долгу. Такие выплаты, из-за ограниченных возможностей привлечения на международных рынках капитала, уже привели к сокращению объемов международных резервов. За пять месяцев 2019 объемы международных резервов Национального банка Украины снизились на 1,4 млрд долл. из-за высоких выплат по внешним обязательствам”, – говорится в отчете.

В НБУ отмечают, что высокие валютные выплаты сохранятся в ближайшие пять кварталов.

“В ближайшие пять кварталов Украина будет тратить на них в среднем по 2,6 млрд долл. ежеквартально, а с середины 2019 до конца 2021-го правительство и НБУ должны выплатить по долгам в иностранной валюте в общей сложности более 20 млрд долл.”, – говорится в отчете.