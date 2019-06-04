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Пассажиры могут заказывать товары из магазина Duty free на сайте аэропорта «Киев»

Пассажиры могут заказывать товары из магазина Duty free на сайте аэропорта «Киев»

Магазин беспошлинной торговли MyDutyFree запускает партнерскую программу со столичным аэропортом «Киев» им. Игоря Сикорского.

Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.

Отныне путешественники, которые пользуются услугами аэропорта, смогут выбирать и заказывать товары в дьюти-фри прямо на сайте аэропорта

Для пассажиров это возможность ознакомиться с ассортиментом товаров магазина, получить скидку и сделать предварительный заказ непосредственно на сайте.

Услуги, которые можно получить у аэропорта “Киев”:

  • раздел Duty Free online,
  • купить авиабилеты,
  • заказать услугу Priority Line,
  • оплатить длительную парковку авто
По материалам Finance.UA
  • i

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