Пассажиры могут заказывать товары из магазина Duty free на сайте аэропорта «Киев»

Магазин беспошлинной торговли MyDutyFree запускает партнерскую программу со столичным аэропортом «Киев» им. Игоря Сикорского.

Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.

Отныне путешественники, которые пользуются услугами аэропорта, смогут выбирать и заказывать товары в дьюти-фри прямо на сайте аэропорта

Для пассажиров это возможность ознакомиться с ассортиментом товаров магазина, получить скидку и сделать предварительный заказ непосредственно на сайте.

Услуги, которые можно получить у аэропорта “Киев”:

раздел Duty Free online,

купить авиабилеты,

заказать услугу Priority Line,