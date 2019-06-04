Пассажиры могут заказывать товары из магазина Duty free на сайте аэропорта «Киев»

Магазин беспошлинной торговли MyDutyFree запускает партнерскую программу со столичным аэропортом «Киев» им. Игоря Сикорского.
Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.
Отныне путешественники, которые пользуются услугами аэропорта, смогут выбирать и заказывать товары в дьюти-фри прямо на сайте аэропорта
Для пассажиров это возможность ознакомиться с ассортиментом товаров магазина, получить скидку и сделать предварительный заказ непосредственно на сайте.
Услуги, которые можно получить у аэропорта “Киев”:
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