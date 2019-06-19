За 2018 киевляне задекларировали в 2 раза больше доходов (инфографика)

В этом году киевляне задекларировали 2,5 млрд грн доходов за 2018 год, что на 105% больше, чем задекларированный в 2018-м доход за 2017-й год, который составлял 1,1 млрд грн. Таким образом, доходы в Киеве составляют 67% от всех задекларированных по Украине.

Об этом во время расширенного заседания Коллегии КГГА сообщила начальник Главного управления ГФС в г. Киеве Людмила Демченко.

“У нас в этом году физические лица города Киева подали деклараций и задекларировали к уплате 2,5 млрд грн. По Украине – 3,6 млрд грн, а по Киеву – 2,5 млрд! Это 67% от всех сумм, задекларированных к уплате физическими лицами по Украине”, – отметила она.

По информации руководительницы столичной ГФС, в этом году значительно увеличилась доля доходов киевлян среди доходов по всей Украине.

“В прошлом году по Украине задекларировали 2,1 млрд грн, а киевляне задекларировали 1,1 млрд. Это составило 51% от всей Украины”, – рассказала она.

Количество поданных деклараций увеличилось на 15%, а уровень добровольной уплаты налогов в Киеве достиг 98%. Положительно также то, что 66% отчетности физические лица подали в электронном виде, что на 10% больше, чем в прошлом году.