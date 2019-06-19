Aska представила летающий электромобиль со складным крылом (видео)

Американо-израильский стартап — компания Aska представила электрический летающий автомобиль с раскладным крылом и системой вертикального взлета и посадки (eVTOL).

Концепция автомобиля в том, чтобы автомобиль мог нормально передвигаться по дорогам, но когда возникнет необходимость взлететь, крыло разложится, и за дело возьмутся 14 канальных пропеллеров (вентиляторов), которые должны поднять транспортное средство в небо. Там четыре из этих пропеллеров развернутся в горизонтальное положение и приведут летающее авто в движение, а крыло должно придать ему стабильности. Для взлета и посадки Aska требует площадку размером 20х20 метров.

Энергия на вентиляторы будет подаваться с аккумуляторов. Предположительный запас хода — 560 км. Компания-производитель собирается не только продавать летающий автомобиль, но и сделать сервис доступности его по месячной подписке. Впрочем, пока ни даты начала производства (и даже тестирования), ни стоимости не озвучено.