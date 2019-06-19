Aska представила летающий электромобиль со складным крылом (видео)

Американо-израильский стартап — компания Aska представила электрический летающий автомобиль с раскладным крылом и системой вертикального взлета и посадки (eVTOL).
Концепция автомобиля в том, чтобы автомобиль мог нормально передвигаться по дорогам, но когда возникнет необходимость взлететь, крыло разложится, и за дело возьмутся 14 канальных пропеллеров (вентиляторов), которые должны поднять транспортное средство в небо. Там четыре из этих пропеллеров развернутся в горизонтальное положение и приведут летающее авто в движение, а крыло должно придать ему стабильности. Для взлета и посадки Aska требует площадку размером 20х20 метров.
Энергия на вентиляторы будет подаваться с аккумуляторов. Предположительный запас хода — 560 км. Компания-производитель собирается не только продавать летающий автомобиль, но и сделать сервис доступности его по месячной подписке. Впрочем, пока ни даты начала производства (и даже тестирования), ни стоимости не озвучено.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
ЗАЗ представил новую модель городского автобусаВчера, 15:10 - 8361 6
У Зеленского объяснили, зачем он отменил более 160 указов экс-президентовВчера, 09:47 - 2631 5
В Украине средние зарплаты пробили новую долларовую отметку (инфографика)Вчера, 12:59 - 2837 3
Топ 10 наиболее популярных смартфонов среди украинцев (инфографика)Вчера, 20:00 - 892 2
Освобождение от НДС импорта солнечных батарей способствовало недовыполнению бюджета по доходам - МинфинВчера, 20:43 - 171 2
А-Банк и Mastercard выпустили новую кредитную карту с уникальным дизайном. Карта «Зелена» дает бесплатный доступ к лимиту до 200 000 грн.Вчера, 14:20 - 4057 2
НБУ готовит пакет мер для борьбы с долларизациейВчера, 13:44 - 3287
Межбанк: чего ждать по долларуВчера, 11:24 - 3209
В Украине средние зарплаты пробили новую долларовую отметку (инфографика)Вчера, 12:59 - 2837 3
У Зеленского объяснили, зачем он отменил более 160 указов экс-президентовВчера, 09:47 - 2631 5
ЗАЗ представил новую модель городского автобусаВчера, 15:10 - 8412 6
Во Вьетнаме выпустили первые автомобили собственного бренда VinFast (фото)19.06.2019, 12:10 - 3604
Илон Маск заявил о создании автомобиля-субмарины13.06.2019, 14:10 - 1394 2
Apple представила новую версию iOS04.06.2019, 14:10 - 1981
Google научила ИИ воссоздавать видео по двум кадрам01.06.2019, 12:10 - 1604