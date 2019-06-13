0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 42 0

Системные риски в финсекторе находятся на исторически минимальном уровне - НБУ

Системные риски в финсекторе находятся на исторически минимальном уровне - НБУ

Системные риски в финансовом секторе Украины находятся на исторически минимальном уровне.
Об этом говорится в представленном Национальным банком Украины Отчете о финансовой стабильности за июнь 2019 года.

“Системные риски в финансовом секторе находятся на исторически минимальном уровне. Условия благоприятны для работы банков, база фондирования уверенно растет, кредитование физических лиц стремительно развивается, банковский сектор остается прибыльным, хорошо капитализированным и высоколиквидным”, – говорится в отчете.

Отмечается, что на сегодня банковский сектор получает рекордные прибыли. Благодаря высокой операционной эффективности и низкой стоимости кредитного риска в I квартале рентабельность капитала сектора (ROE) превысила 30%.

“Риски доходности сейчас низкие, однако финучреждения должны допускать, что в среднесрочной перспективе доходность нормализуется (снизится). НБУ считает, что банки должны использовать текущие доходы на формирование запаса капитала”, – предупреждают в Нацбанке.

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:НБУ
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.