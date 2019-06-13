Системные риски в финсекторе находятся на исторически минимальном уровне - НБУ

Системные риски в финансовом секторе Украины находятся на исторически минимальном уровне.

Об этом говорится в представленном Национальным банком Украины Отчете о финансовой стабильности за июнь 2019 года.

“Системные риски в финансовом секторе находятся на исторически минимальном уровне. Условия благоприятны для работы банков, база фондирования уверенно растет, кредитование физических лиц стремительно развивается, банковский сектор остается прибыльным, хорошо капитализированным и высоколиквидным”, – говорится в отчете.

Отмечается, что на сегодня банковский сектор получает рекордные прибыли. Благодаря высокой операционной эффективности и низкой стоимости кредитного риска в I квартале рентабельность капитала сектора (ROE) превысила 30%.

“Риски доходности сейчас низкие, однако финучреждения должны допускать, что в среднесрочной перспективе доходность нормализуется (снизится). НБУ считает, что банки должны использовать текущие доходы на формирование запаса капитала”, – предупреждают в Нацбанке.