Что ждать от курса на этой неделе?

На минувшей неделе, с прошлого вторника, запаздывающий официальный курс доллара к гривне незначительно вырос, на других же сегментах валютного рынка он скромно снизился на 0,1-0,4%.

Так, с прошлого вторника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, вырос с 26,38 грн до 26,42 грн (+0,2%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании «Укрдилинг», снизились за это же время с 26,460/26,490 до 26,360/26,385 (-0,4%).

Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках снизились за неделю с 26,26/26,55 до 26,24/26,51 (-0,1%). При этом спред между средней покупкой и средней продажей сократился с 1,1% до 1,0%, что свидетельствует о продолжении нормализации ситуации на рынке наличной валюты.

С начала июня НБУ купил на валютном рынке $238 млн. и пополнил этой суммой валютные резервы. Характерно, что при этом Нацбанк ни разу в июне не продавал валюту. Это означает, что за последние две недели предложение валюты на рынке достаточно устойчиво превышает спрос на нее, и без интервенций НБУ доллар мог бы стоить дешевле, чем сейчас, как минимум – ниже 26 грн.

По прогнозам Вадима Иосуба, старшего аналитика Альпари, на ближайшую неделю стоит ожидать достаточно скромного снижения курса доллара к гривне.

“Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,3 грн, а наличный доллар в банках – по 26,2/26,5 грн”, – прогнозирует эксперт.