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Британские автопроизводители будут платить водителям за информацию о ямах на дорогах

Британские автопроизводители будут платить водителям за информацию о ямах на дорогах

Британские автопроизводители собираются платить водителям за информацию о ямах на дорогах с помощью технологии под названием Smart Wallet.

Идея заключалась в том, чтобы водитель делился информацией о дорожных работах или ямах на дорогах с помощью навигационных систем в авто или телефоне. Производитель платил бы автовладельцу в криптовалюте.

Но после того, как криптовалюта обвалилась, организаторы решили оплачивать парковку или проезд через платные дороги бдительных водителей.

Кстати, криптовалюта до сих пор является одним из вариантов оплаты зарядки для электромобилей. Сейчас нет точной информации, где производители планируют запустить первый сервис по “фиксации” ям. Однако известно, что программное обеспечение уже разрабатывают специалисты Jaguar Land Rover.

По материалам Газета по-Украински
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