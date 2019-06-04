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Кредобанк профинансировал строительство завода по производству картофельного крахмала

Кредобанк профинансировал строительство крупнейшего в Восточной Европе завода по производству картофельного крахмала, который в июне на Черниговщине ввело в эксплуатацию Частное многопрофильное предприятие «Вимал». Общая сумма финансирования превысила 26,6 миллиона гривен.

Новый завод, который будет перерабатывать 1440 тонн картофеля в сутки, был построен «с нуля» за 2,5 года. За кредитные средства были приобретены современное оборудование, которое гарантирует производство высококачественного крахмала, соответствующий требованиям ведущих мировых систем управления качеством и безопасностью продукции. Произведенный на заводе крахмал будет продаваться как в Украине, так и за рубежом — в странах Европейского Союза и Азии. Часть финансирования от Кредобанка была предоставлена ​​по программе, которая действует с Немецко-Украинским фондом.

«Работа Кредобанка по финансированию строительства нового завода является захватывающим этапом реализации нашего проекта. Специалисты банка смогли правильно проанализировать перспективы проекта, быстро принять решение и предоставить крайне необходимый ресурс на привлекательных условиях. Такая позиция положительно отличает Кредобанк на рынке финансовых услуг и является залогом реализации следующих проектов предприятия «Вимал»,говорит директор ПСП «Вимал» Сергей Самоненко.

«Строительство крупнейшего в Восточной Европе завода по производству крахмала с помощью кредитных средств «Кредобанка» является ярким примером реального участия банка в развитии украинской экономики. Нам очень приятно, когда благодаря поддержке банка в Украине открываются новые производства и создаются новые рабочие места. Кредобанк и в дальнейшем готов кредитовать предприятия, желающие развить свой бизнес в Украине»,говорит исполнительный директор направления корпоративного бизнеса и МСБ Кредобанка Евгений Заиграев.

ПСП «Вимал» является одним из крупнейших и самых современных предприятий в Украине по производству картофельного крахмала и крахмалопродуктов. Первый завод по производству крахмала компании работает с 1992 года. Крахмал от «Вимал» является продуктом широкой сферы использования, применяемый в пищевой, бумажной, текстильной, фармацевтической промышленности и при добыче полезных ископаемых. С 2015 года предприятие является крупнейшим экспортером картофельного крахмала в Украине.

По материалам Кредобанк
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