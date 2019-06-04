По информации на 12:25, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (31,226 млн и 32,891 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (47 и 24), встречаются предложения по продаже с курсом 26,38-26,40 гривен за доллар.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

На текущее время в Сервисе присутствует 71 активная заявка по доллару на сумму более 64,017 млн грн, которые распределились следующим образом:

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



ПРОДАВЦОВ

– 7 лучших заявок “Куплю”:26,4000 – 2 22226,4000 – 2 22226,3800 – 10 00026,3800 – 10 00026,3500 – 177 77726,3400 – 40 00026,3400 – 120 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

26,3000 – 1 300

26,3000 – 7 000

26,3000 – 7 500

26,3200 – 4 000

26,3400 – 8 000

26,3500 – 30 000

26,3500 – 25 000

Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 26,3909 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 26,3320 грн.



*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.