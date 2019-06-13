Deutsche Bahn тестирует систему анализа изображений с видеокамер на вокзалах

Железные дороги Германии (DB) совместно с федеральной полицией приступили к испытаниям на вокзале Берлин-Зюдкройц программного обеспечения для анализа изображений с камер видеонаблюдения.

В ходе испытаний, которые пройдут с 18 июня до конца 2019 года, предстоит оценить способность программы по результатам обработки изображений с 1600 камер однозначно выявлять ситуации, которые могут оказать негативное влияние на качество, надежность и безопасность функционирования железнодорожного транспорта.

Для испытаний определен ряд соответствующих типичным ситуациям сценариев, которые приводят к нарушениям нормальной работы вокзала, в том числе наличие людей, лежащих в не предназначенных для этого местах или входящих в зоны, куда доступ запрещен, недопустимое скопление пассажиров перед эскалаторами, передвижения групп людей, численность которых превышает допустимую правилами, и попадание в кадр бесхозных предметов.

В ручном режиме оценка изображений с такого количества камер в центрах управления DB и полиции практически невозможна. Аналитическая программа должна определять сценарии и сигнализировать об их возникновении.

В ходе испытаний будет протестировано программное обеспечение трех поставщиков: немецкого подразделения компании IBM, консорциума в составе Hitachi, Conef и MIG, а также группы Funkwerk и G2K.

Испытания проводятся в соответствии с нормативными документами о защите данных и не предусматривают, в частности, распознавание лиц людей. Зоны на вокзале Берлин-Зюдкройц, где будут проводиться испытания, обозначены специальной разметкой.