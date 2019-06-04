ФГВФЛ показал общую сумму средств, аккумулированных Фондом (инфографика)

По состоянию на 1 июня 2019 года в реестре участников Фонда гарантирования насчитывается 75 банков-участников.

Об этом говорится в сообщении ФГВФЛ.

Общая сумма средств, аккумулированных Фондом, по состоянию на 1 июня 2019 года составляет 8 721,052 млн грн.

Поступления в Фонд от регулярного сбора за январь-май 2019 года составили 1 774,176 млн грн.

В течение мая этого года вкладчики неплатежеспособных банков получили 44,4 млн грн в рамках гарантированного возмещения.

Общая сумма средств, полученная вкладчиками банков, которые были переданы в управление Фонда после вступления в силу Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц» (26.02.2012), в рамках гарантированного возмещения по состоянию на 1 июня 2019 года составила 89 446,4 млн грн.