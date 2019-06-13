Германия может отказаться от государственной поддержки альтернативной энергетики в 2020 году - Bloomberg

Правительство Германии впервые может отказаться от программ государственной поддержки альтернативной энергетики, в частности выплаты субсидий для развития «зеленых» электростанций. Это связано со значительными государственными расходами на эти цели и низкой потребностью альтернативных электростанций в финансировании.
Об этом сообщает Bloomberg.
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В частности, агентство обращает внимание на то, что в 2020 году стоимость произведенной альтернативными электростанциями энергии впервые станет ниже стоимости электроэнергии из «традиционных» источников, в том числе угольных теплоэлектростанций.
Это окажет существенный политическое давление на канцлера Германии Ангелу Меркель и ее правительство, которых часто критикуют за чрезмерные расходы на поддержку альтернативной энергетики. В частности, считается, что государственные субсидии владельцам альтернативных электростанций привели к тому, что тарифы на электричество в Германии едва ли не самые высокие в Европе, уступая лишь тарифам в Дании.
Сейчас из альтернативных источников энергии Германия генерирует около 40% всего производимого в стране электричества. Согласно энергетической стратегии страны, к 2030 году этот показатель должен достичь 65%. К тому времени Германия должна отказаться от использования атомных электростанций и ТЭС.
Ранее субсидии владельцам солнечных и ветроэлектростанций выплачивали в связи с тем, что стоимость установки таких электростанций была намного выше, чем строительство «традиционных». В то же время со временем технологии, используемые в строительстве СЭС, ВЭС, а также электростанций, работающих на биогазе, начали дешеветь, что повлияло на конечную стоимость электроэнергии, которую они производят.
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