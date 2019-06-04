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В Нацбанке сообщили, сколько валюты купили и продали украинцы за 2 месяца

В Нацбанке сообщили, сколько валюты купили и продали украинцы за 2 месяца

За два месяца украинцы купили валюты онлайн на 23 млн долларов больше, чем продали.

Об этом сообщили в Национальном банке Украины в ответ на информационный запрос УНН.

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“Норма закона, которая позволила физическим лицам покупать валюту онлайн, заработала 7 февраля, но Национальный банк начал собирать информацию об объемах покупки весной”, – сообщили в Нацбанке.

Таким образом, полная информация об объемах покупки физическими лицами валюты онлайн есть за апрель и май.

“В апреле физические лица купили безналичную иностранную валюту в объеме 111 млн долларов США, а в мае – 109 млн долларов США”, – отметили в НБУ.

В то же время, по данным НБУ, в апреле физические лица продали безналичную иностранную валюту в объеме 86 млн долларов США, а в мае – 111 млн долларов США.

По материалам УНН
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