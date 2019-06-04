В Нацбанке сообщили, сколько валюты купили и продали украинцы за 2 месяца

За два месяца украинцы купили валюты онлайн на 23 млн долларов больше, чем продали.
Об этом сообщили в Национальном банке Украины в ответ на информационный запрос УНН.
Читайте також: НБУ планирует в два раза уменьшить долларизацию экономики
“Норма закона, которая позволила физическим лицам покупать валюту онлайн, заработала 7 февраля, но Национальный банк начал собирать информацию об объемах покупки весной”, – сообщили в Нацбанке.
Таким образом, полная информация об объемах покупки физическими лицами валюты онлайн есть за апрель и май.
“В апреле физические лица купили безналичную иностранную валюту в объеме 111 млн долларов США, а в мае – 109 млн долларов США”, – отметили в НБУ.
В то же время, по данным НБУ, в апреле физические лица продали безналичную иностранную валюту в объеме 86 млн долларов США, а в мае – 111 млн долларов США.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Сезонная трудовая миграция может привести к демографической катастрофе – экспертыВчера, 14:09 - 4701 9
Премьер сообщил о двукратном увеличении зарплат украинцевОколо часа назад - 496 3
Построено первое в мире хранилище энергии в камняхВчера, 22:07 - 3215 3
Создан самый безопасный вертолет в миреВчера, 02:10 - 6067 3
Между какими авто выбирают покупатели (инфографика)Вчера, 08:08 - 22562 2
Какие авто обесцениваются быстрее другихВчера, 20:17 - 20519
Сезонная трудовая миграция может привести к демографической катастрофе – экспертыВчера, 14:09 - 4701 9
Построено первое в мире хранилище энергии в камняхВчера, 22:07 - 3215 3
Снова очереди: на паспорта и ID-карты возник ажиотажВчера, 21:03 - 3054
Назвали самую дешевую квартиру для арендыВчера, 13:06 - 2632 1
Илон Маск заявил о создании автомобиля-субмарины13.06.2019, 14:10 - 874 1
Apple представила новую версию iOS04.06.2019, 14:10 - 1686
Google научила ИИ воссоздавать видео по двум кадрам01.06.2019, 12:10 - 1409
"Богдан" презентовал новый электрокроссовер JAC (фото)30.05.2019, 10:20 - 7905 14
Apple представила обновленный iPod touch29.05.2019, 15:10 - 1897