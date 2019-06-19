Цифровые решения являются приоритетом развития Украины - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что для Украины приоритетом развития являются цифровые решения.
Об этом он сказал на встрече в Париже с руководством крупнейшего в Европе стартап-инкубатора Station, сообщается на странице Администрации Президента в Twitter.
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«Цифровые решения – приоритет нашего развития. В прошлом году доля ИТ-индустрии в украинской экономике составляла 4% ВВП, а экспорт информационных услуг во Францию вырос на 1,5%», – сказал Зеленский.
Как сообщает пресс-служба главы государства, Президент пообщался с украинскими стартаперами и представителями ИТ-индустрии, а также ознакомился с презентацией французского проекта La French Tech, осмотрел креативную зону стартап-инкубатора.
Он отметил, что в Украине в сфере ИТ и в стартапах работает 150 000 человек. «Мы будем развиваться в этом направлении», – отметил Президент.
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