Число ограничительных торговых мер в отношении товаров из ЕС значительно выросло

Общее число ограничительных торговых мер, принятых третьими странами в отношении товаров и услуг из Европейского союза, за 2018 год выросло на 45, до рекордной отметки в 425 торговых барьеров, говорится в ежегодном докладе Европейской комиссии.
По словам члена Еврокомиссии по торговле Сесилии Мальмстрем, основной рост торговых барьеров пришелся на Китай, а также на США, Индию и Аргентину. Ограничительные меры затронули европейский экспорт на миллиарды долларов. Еврокомиссар назвала такие меры неоправданными и неприемлемыми.
В настоящий момент в Китае действуют 37 мер, ограничивающих экспорт из стран ЕС, в РФ — 34 таких барьера. Индийские власти ввели 25 протекционистских мер, правительство Индонезии — также 25, США — 23.
Вместе с тем Еврокомиссия отчиталась об устранении 35 торговых барьеров за прошлый год, включая ограничения на импорт европейской говядины в Китай, российские пошлины на европейские грузовики, дополнительные сборы за ввоз электроники в Индию и ограничения на поставки текстильной продукции в Египет.
К наиболее популярным торговым барьерам относятся пошлины, ограничения по объему ввозимой продукции, меры санитарного и фитосанитарного контроля, лицензирование импорта или прямые запреты на поставку той или иной продукции.
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