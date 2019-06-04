Европе следует готовиться к газовому кризису в начале 2020 года - Зеркаль

Украина предупредила Евросоюз о возможном газовом кризисе, связанном с отсутствием договора о транзите газа через украинскую газотранспортную систему.
Об этом в интервью Bloomberg заявила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль, пишет Hromadske.
По ее словам, вероятность того, что Украина и Россия не договорятся о заключении нового транзитного контракта, который будет действовать с 1 января 2020 года, очень высока.
“Пока Россия продолжает откладывать дату проведения трехсторонних переговоров о транзите газа, мрачный сценарий газового кризиса следует рассмотреть серьезнее”, – сообщила Зеркаль.
Зеркаль также напомнила, что сейчас все европейские страны, в том числе Украина, наращивают объемы закачки газа в свои хранилища. Это повлекло большое предложение газа на европейском рынке, что привело к обвалу цен на топливо.
Сейчас российский газ в Европу поставляется через газотранспортную систему Украины в пределах контракта, который завершается 31 декабря 2019 года. Нового контракта на транзит Украина и Россия до сих пор не имеют и РФ стремится отказаться от услуг украинского транзита.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Сезонная трудовая миграция может привести к демографической катастрофе – экспертыВчера, 14:09 - 4701 9
Премьер сообщил о двукратном увеличении зарплат украинцевОколо часа назад - 496 3
Построено первое в мире хранилище энергии в камняхВчера, 22:07 - 3215 3
Создан самый безопасный вертолет в миреВчера, 02:10 - 6067 3
Между какими авто выбирают покупатели (инфографика)Вчера, 08:08 - 22562 2
Какие авто обесцениваются быстрее другихВчера, 20:17 - 20519
Сезонная трудовая миграция может привести к демографической катастрофе – экспертыВчера, 14:09 - 4701 9
Построено первое в мире хранилище энергии в камняхВчера, 22:07 - 3215 3
Снова очереди: на паспорта и ID-карты возник ажиотажВчера, 21:03 - 3054
Назвали самую дешевую квартиру для арендыВчера, 13:06 - 2632 1
Илон Маск заявил о создании автомобиля-субмарины13.06.2019, 14:10 - 874 1
Apple представила новую версию iOS04.06.2019, 14:10 - 1686
Google научила ИИ воссоздавать видео по двум кадрам01.06.2019, 12:10 - 1409
"Богдан" презентовал новый электрокроссовер JAC (фото)30.05.2019, 10:20 - 7905 14
Apple представила обновленный iPod touch29.05.2019, 15:10 - 1897