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Европе следует готовиться к газовому кризису в начале 2020 года - Зеркаль

Европе следует готовиться к газовому кризису в начале 2020 года - Зеркаль

Украина предупредила Евросоюз о возможном газовом кризисе, связанном с отсутствием договора о транзите газа через украинскую газотранспортную систему.

Об этом в интервью Bloomberg заявила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль, пишет Hromadske.

По ее словам, вероятность того, что Украина и Россия не договорятся о заключении нового транзитного контракта, который будет действовать с 1 января 2020 года, очень высока.

“Пока Россия продолжает откладывать дату проведения трехсторонних переговоров о транзите газа, мрачный сценарий газового кризиса следует рассмотреть серьезнее”, – сообщила Зеркаль.

Зеркаль также напомнила, что сейчас все европейские страны, в том числе Украина, наращивают объемы закачки газа в свои хранилища. Это повлекло большое предложение газа на европейском рынке, что привело к обвалу цен на топливо.

Сейчас российский газ в Европу поставляется через газотранспортную систему Украины в пределах контракта, который завершается 31 декабря 2019 года. Нового контракта на транзит Украина и Россия до сих пор не имеют и РФ стремится отказаться от услуг украинского транзита.

По материалам Економічна Правда
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