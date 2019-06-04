Сезонная трудовая миграция может привести к демографической катастрофе – эксперты

Около 9 миллионов украинцев ежегодно выезжают на сезонные работы за границу. Более трех миллионов – работают там постоянно.

Об этом говорится в сюжете 5 канала.

Статистика показывает: в большинстве случаев трудовая миграция сезонная и часто рискованная для граждан, предостерегают эксперты рынка труда. С весны до поздней осени – сезонные полевые работы заграницей – в топе поисковых запросов украинцев на рекрутинговых сайтах. На первый взгляд – сбор ягод и фруктов – работа с высокой зарплатой и без особых требований к истцам. Реальность совсем другая – рассказывают пострадавшие работники.

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“Если кто-то по своей глупости, или по своей забывчивости, или еще по какой-то другой причине сошел с поля, тогда день ему не засчитывается, он считается не на работе – прогул и штраф 150 злотых”, – отмечают работники.

Пострадавшие говорят: даже после возвращения на родину им несладко. Потерянное здоровье и пустой кошелек. Мигранты, которые соглашаются на сезонные работы, больше всего рискуют потерять пенсию или льготы, объясняет юрист Мария Натха.

“Если это управленческий класс рабочих, то тогда засчитывают, и компании нормально относятся к этому. Если же это, скажем так, работы сезонные, то с этим трудно. Поскольку даже в Украине сезонные работы не будут засчитываться в рабочий стаж. Надо читать, какой контракт, с кем подписывается и будет ли гарантия, что потом в Украине это будет засчитываться в трудовой стаж”, – отмечает юрист.

Сейчас на заработки за границу уже выехали более 3 миллионов украинцев. В институте демографии говорят – если миграционный поток вовремя не остановить, последствия для Украины станут катастрофичными.

“Иммиграция – то дела государства, государственной власти и политики. И всего прочего. И здесь такая ситуация: чем быстрее мы будем догонять соседние страны по уровню и качеству жизни, возможно, даже качество важнее, то, ясно, что меньше будет выезжать”, – замечает директор Института демографии и социальных исследований им.Птухи Элла Либанова.