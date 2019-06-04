Сезонная трудовая миграция может привести к демографической катастрофе – эксперты

Около 9 миллионов украинцев ежегодно выезжают на сезонные работы за границу. Более трех миллионов – работают там постоянно.
Об этом говорится в сюжете 5 канала.
Статистика показывает: в большинстве случаев трудовая миграция сезонная и часто рискованная для граждан, предостерегают эксперты рынка труда. С весны до поздней осени – сезонные полевые работы заграницей – в топе поисковых запросов украинцев на рекрутинговых сайтах. На первый взгляд – сбор ягод и фруктов – работа с высокой зарплатой и без особых требований к истцам. Реальность совсем другая – рассказывают пострадавшие работники.
Читайте также: Трудовая миграция: сколько украинцев покидает страну
“Если кто-то по своей глупости, или по своей забывчивости, или еще по какой-то другой причине сошел с поля, тогда день ему не засчитывается, он считается не на работе – прогул и штраф 150 злотых”, – отмечают работники.
Пострадавшие говорят: даже после возвращения на родину им несладко. Потерянное здоровье и пустой кошелек. Мигранты, которые соглашаются на сезонные работы, больше всего рискуют потерять пенсию или льготы, объясняет юрист Мария Натха.
“Если это управленческий класс рабочих, то тогда засчитывают, и компании нормально относятся к этому. Если же это, скажем так, работы сезонные, то с этим трудно. Поскольку даже в Украине сезонные работы не будут засчитываться в рабочий стаж. Надо читать, какой контракт, с кем подписывается и будет ли гарантия, что потом в Украине это будет засчитываться в трудовой стаж”, – отмечает юрист.
Сейчас на заработки за границу уже выехали более 3 миллионов украинцев. В институте демографии говорят – если миграционный поток вовремя не остановить, последствия для Украины станут катастрофичными.
“Иммиграция – то дела государства, государственной власти и политики. И всего прочего. И здесь такая ситуация: чем быстрее мы будем догонять соседние страны по уровню и качеству жизни, возможно, даже качество важнее, то, ясно, что меньше будет выезжать”, – замечает директор Института демографии и социальных исследований им.Птухи Элла Либанова.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украина нарастила производство яиц9 ч. назад - 265 4
Киевлянам не хватает общественного транспорта: сколько на дорогах трамваев и автобусов (инфографика)Вчера, 20:12 - 892 4
Ученые вычислили вред экологии от майнинга криптовалют11 ч. назад - 1061 3
Создан самый безопасный вертолет в мире13 ч. назад - 4054 1
Розничный товарооборот в Украине увеличился на 19% - Госстат5 ч. назад - 252 1
Центр занятости назвал ТОП-вакансий в столицеВчера, 16:12 - 7929
Между какими авто выбирают покупатели (инфографика)7 ч. назад - 6421
Названы профессии, которым пророчат вымирание (инфографика)6 ч. назад - 5015
Создан самый безопасный вертолет в мире13 ч. назад - 4054 1
В WhatsApp нашли новый способ мошенничества10 ч. назад - 4020
Илон Маск заявил о создании автомобиля-субмарины13.06.2019, 14:10 - 762 1
Apple представила новую версию iOS04.06.2019, 14:10 - 1621
Google научила ИИ воссоздавать видео по двум кадрам01.06.2019, 12:10 - 1368
"Богдан" презентовал новый электрокроссовер JAC (фото)30.05.2019, 10:20 - 7682 14
Apple представила обновленный iPod touch29.05.2019, 15:10 - 1866